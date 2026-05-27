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“Me da vergüenza lo que pasó, jugamos mal... Nos costó contra un equipo que teníamos que manejar”

Rodrigo Ureña, volante chileno de Millonarios, realizó una fuerte autocrítica tras perder ante O’Higgins y quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

Daniel Ramírez

@millosfcoficial @ohiggins_oficial

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En condición de visitante, O’Higgins logró una verdadera hazaña este martes al derrotar a Millonarios de Colombia para clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El elenco colombiano quedó eliminado del torneo en su propio estadio y uno de los jugadores que salió a dar la cara tras la derrota fue el chileno Rodrigo Ureña, quien jugó todo el partido ante el cuadro rancagüino.

En zona mixta, el volante nacional se mostró bastante molesto por la eliminación y por el opaco semestre que ha tenido su equipo. "¿No has visto a un jugador enojado? Si estoy aquí es por algo. No creo que un jugador que queda eliminado tenga que salir riéndose o haciendo gestos para pedirle perdón al público... Sé que no estuvimos a la altura, no tan solo hoy; esto es de un semestre", señaló.

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En la misma línea, el ex Cobresal confesó que lleva un par de partidos jugando lesionado. “Soy autocrítico conmigo mismo. Demasiado, incluso. Hay cosas que ustedes como periodistas nunca van a saber o la gente nunca se va a enterar... Contra Sao Paulo jugué desgarrado y hoy, ante O’Higgins, también”, aseguró.

Hay que pedirle disculpas a la gente por estos errores groseros. Me da vergüenza lo que pasó hoy. Creo que no merecimos perder, pero ya fue. Jugamos mal el primer tiempo. No estamos en los playoffs porque nos costó en los partidos donde teníamos que marcar diferencia y hoy nos costó contra un equipo que teníamos que manejar", concluyó Ureña tras quedar fuera de la Copa Sudamericana.

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