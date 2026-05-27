Región Metropolitana inaugura su primer “Humedal de Bolsillo” en La Reina: reutilizará hasta 2.500 litros de agua al día

La Región Metropolitana inauguró su primer “Humedal de Bolsillo” en la comuna de La Reina, el que permitirá tratar aguas grises –provenientes de duchas, tinas, lavamanos y lavadoras– para reincorporarlas al acuífero.

Este espacio, ubicado en Granjaventura del Parque Mahuida, incluirá bombas de bajo consumo y control automatizado que regulan los tiempos de recirculación, según las condiciones del caudal del agua y la temperatura que presente, además de nuevos sensores y sistemas de monitoreo.

Municipalidad de La Reina Ampliar

Se espera que este nuevo humedal permita tratar cerca de 2.500 litros de agua al día, como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Santiago para enfrentar la escasez hídrica que afecta a la región.

“Se nos viene una crisis hídrica”

En la ceremonia de inauguración, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que “el principal desafío climático de la Región Metropolitana es el cuidado del agua. Se nos viene una crisis hídrica y tenemos que cuidar cada gota de agua”.

Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, agregó que “este proyecto promueve la infiltración de aguas, la biodiversidad urbana y la adaptación climática, además, genera espacios educativos y comunitarios para vecinos de la comuna”.