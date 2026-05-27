Región Metropolitana inaugura su primer “Humedal de Bolsillo” en La Reina: reutilizará hasta 2.500 litros de agua al día
El espacio permitirá tratar aguas grises y reincorporarlas al acuífero. “Se nos viene una crisis hídrica y tenemos que cuidar cada gota de agua”, dijo el gobernador de Santiago.
La Región Metropolitana inauguró su primer “Humedal de Bolsillo” en la comuna de La Reina, el que permitirá tratar aguas grises –provenientes de duchas, tinas, lavamanos y lavadoras– para reincorporarlas al acuífero.
Este espacio, ubicado en Granjaventura del Parque Mahuida, incluirá bombas de bajo consumo y control automatizado que regulan los tiempos de recirculación, según las condiciones del caudal del agua y la temperatura que presente, además de nuevos sensores y sistemas de monitoreo.
Se espera que este nuevo humedal permita tratar cerca de 2.500 litros de agua al día, como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Santiago para enfrentar la escasez hídrica que afecta a la región.
“Se nos viene una crisis hídrica”
En la ceremonia de inauguración, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que “el principal desafío climático de la Región Metropolitana es el cuidado del agua. Se nos viene una crisis hídrica y tenemos que cuidar cada gota de agua”.
Revisa también
Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, agregó que “este proyecto promueve la infiltración de aguas, la biodiversidad urbana y la adaptación climática, además, genera espacios educativos y comunitarios para vecinos de la comuna”.
Finalmente, el director ejecutivo de Granjaventura, Matías Knust, señaló que “los humedales son un ecosistema sumamente importante, aunque ocupan una superficie relativamente pequeña del planeta, alrededor de un 6%, viven cerca del 40% de los animales del mundo”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.