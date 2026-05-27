Fiebre por el álbum del Mundial 2026 se descontrola en Chile: argentinos gastaron $1 millón en láminas

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 sigue creciendo en Chile y ya comienza a transformarse en un fenómeno que supera fronteras.

La alta demanda por las láminas Panini, sumada a la escasez de stock en librerías y supermercados, ha generado largas filas, recorridos entre puntos de venta y hasta compras masivas por parte de fanáticos extranjeros.

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El furor quedó reflejado en una historia compartida por el escritor y periodista chileno Francisco Ortega, quien relató en redes sociales una escena que sorprendió incluso a los vendedores de una librería del Parque Arauco.

“El finde estaba en una firma en una librería del Parque Arauco. Llegaron dos argentinos y compraron ‘1 millón de pesos’ en láminas del Mundial", indicó en la red social X.

"Dejaron sin stock a la cadena, los libreros estaban locos”, agregó el escritor en complemento la hisotria.

El episodio evidencia cómo el álbum oficial del Mundial 2026 se ha convertido en un objeto de colección altamente cotizado en Chile, incluso para compradores extranjeros que cruzan la cordillera en busca de sobres y cajas que ya escasean en distintos puntos del país.

La edición de este año es una de las más extensas de la historia, con 908 láminas en total y ediciones especiales difíciles de conseguir, como el codiciado sticker dorado de Lionel Messi. Además, completar el álbum podría implicar un gasto superior a los 500 mil pesos, según estimaciones de coleccionistas.

En tanto, en redes sociales, comunidades de fanáticos comparten datos sobre reposiciones y organizan intercambios para avanzar en una colección que ya se transformó en toda una obsesión futbolera en Chile.