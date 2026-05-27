Sodexo aborda denuncia por colusión de la FNE y marca distancia de Pluxee: “Son compañías independientes”

Sodexo salió a responder públicamente tras la denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica por una presunta colusión en el mercado de vales de alimentación y vestuario, investigación que involucra directamente a Pluxee y Edenred.

A través de una declaración pública, la empresa buscó marcar distancia del proceso judicial y aclaró que actualmente mantiene una estructura completamente independiente de Pluxee, compañía que hasta 2024 operó en Chile bajo la marca Sodexo Beneficios e Incentivos.

“Sodexo y Pluxee son compañías independientes con administración y estructuras de gobierno corporativo diferentes”, señaló la firma, agregando que cualquier consulta o requerimiento relacionado con la investigación debe ser canalizado directamente a través de Pluxee.

La empresa añadió que continúa enfocada en sus operaciones de alimentación y facilities management, asegurando que seguirá trabajando “con los más altos estándares, excelencia operacional y en cumplimiento con los valores y principios de la compañía”.

La reacción surge luego de que la FNE acusara a Pluxee y Edenred de mantener durante años un acuerdo para repartirse clientes y evitar competir en licitaciones públicas y privadas. El organismo presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia solicitando multas que superan los 39 millones de dólares.

Según los antecedentes revelados, las empresas habrían coordinado ofertas y protegido sus respectivas carteras de clientes bajo una lógica resumida en una frase atribuida a uno de los ejecutivos investigados: “No me tocas los míos, yo no toco los tuyos”.

La investigación también expuso el uso de teléfonos prepago, correos personales y mensajes en Telegram para evitar rastros, además de reuniones denominadas “Desayuno con primos”, debido a que ambas compañías pertenecían a matrices francesas.

Mientras Edenred se acogió a la delación compensada y colaboró con la investigación, Pluxee aseguró que está analizando el requerimiento y evaluando las acciones legales correspondientes.