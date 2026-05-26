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VIDEO. Salomón Rodríguez, intratable tras dejar Colo Colo: gol ante Gremio y se mete entre los goleadores de la Sudamericana

El delantero, actualmente cedido en Montevideo City Torque, atraviesa un gran momento futbolístico desde su salida del cuadro albo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / SILVIO AVILA

Salomón Rodríguez continúa atravesando un gran momento goleador en Montevideo City Torque, una realidad completamente distinta a la que vivió durante su paso por Colo Colo la temporada pasada.

Este martes, el delantero uruguayo volvió a marcar por la Copa Sudamericana, esta vez en el empate 2-2 frente a Gremio en Brasil. Resultado que les aseguró el liderato del Grupo F del certamen.

El exjugador de Godoy Cruz apareció dentro del área para anticiparse en el primer palo y, con un toque de primera con la pierna derecha, dejó sin opciones al arquero Weverton.

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Con este tanto, el atacante de 26 años alcanzó los 10 goles y 2 asistencias en 21 partidos desde su llegada a préstamo al Montevideo City Torque. Además, con tres tantos en la competencia, es uno de los máximos goleadores de Copa Sudamericana.

Cabe recordar que Rodríguez deberá regresar al “Cacique” para el inicio de la temporada 2027, ya que mantiene contrato vigente con el club albo hasta diciembre de ese mismo año.

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