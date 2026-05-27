Por hasta 12 horas: Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Santiago para este miércoles 27 de mayo en 3 comunas
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio en la región Metropolitana.
Aguas Andinas dio a conocer una serie de cortes en el suministro para este miércoles 27 de mayo en la región Metropolitana.
Según comunicó la empresa, habrán cortes de agua en tres comunas de la capital, los cuales se deben a: cambios de válvulas y lavado de estanques.
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Cabe señalar que las interrupciones en el servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.
En tanto, los cortes de agua se podrían prolongar por hasta 12 horas en algunos sectores de Santiago. A continuación, el detalle:
- Quilicura: desde las 15:00 horas del pasado martes hasta las 21:00 horas de este miércoles 27 de mayo.
- La Reina: desde las 15:00 horas de este miércoles hasta las 03:00 horas del jueves 28 de mayo.
- La Florida: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
- La Florida: desde las 15:00 horas de este miércoles hasta las 01:00 horas del jueves 28 de mayo.
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