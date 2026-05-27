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Meteorología emite aviso por vientos de hasta 70 km/h en Chile: estas serán las 4 regiones afectadas

El fenómeno comenzará este miércoles y se extenderá hasta el jueves 28 de mayo. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Meteorología emite aviso por vientos de hasta 70 km/h en Chile: estas serán las 4 regiones afectadas

Meteorología emite aviso por vientos de hasta 70 km/h en Chile: estas serán las 4 regiones afectadas / Pablo Ovalle Isasmendi

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por viento normal a moderado para distintas zonas del centro-sur del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, el fenómeno que comenzará durante la mañana de este miércoles 27 de mayo y se extenderá hasta la mañana del jueves 28 de mayo.

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La condición afectará a sectores de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con especial atención en zonas cordilleranas, donde las ráfagas podrían alcanzar mayor intensidad y generar complicaciones para desplazamientos o actividades al aire libre.

Rachas de viento podrían llegar a 70 km/h en la cordillera del Maule

Según el aviso meteorológico, en la región de O’Higgins el viento se concentrará principalmente en la cordillera. En la región del Maule, en tanto, afectará sectores de precordillera y cordillera.

Para la región de Ñuble y la región del Biobío, el fenómeno se registrará en zonas del litoral, precordillera y cordillera, por lo que se recomienda precaución ante eventuales desprendimientos de techumbres, caída de ramas o interrupciones del suministro eléctrico.

Uno de los puntos de mayor atención está en la cordillera de la Región del Maule, donde se proyectan rachas de hasta 70 kilómetros por hora durante las jornadas de miércoles y jueves.

En sectores de montaña, este escenario podría generar baja visibilidad por levantamiento de polvo o nieve, fenómeno conocido como viento blanco, además de dificultades en rutas internacionales y pasos fronterizos.

Frente a este tipo de eventos, las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar transitar cerca de árboles o tendidos eléctricos y mantenerse atentos a los reportes oficiales.

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