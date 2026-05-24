Hasta los 36°C: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de estas dos regiones de Chile

Si bien durante estos últimos días las bajas temperaturas se han hecho presente en la zona central del país, hay zonas de Chile en que se vivirá todo lo contrario: calor extremo.

Esta domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en dos regiones del país, en donde se registrarán temperaturas de hasta 36°C.

Según explicó el organismo, el aviso se debe a la condición sinóptica de “dorsal en altura”, lo que ocasionará que los termómetros suban durante la próxima semana.

¿En qué regiones habrán hasta 36°C?

Según señaló la DMC, altas temperaturas se registrarán durante la tarde de este lunes 25 de mayo en sectores de la región de Tarapacá y de la región de Antofagasta.

A continuación, los sectores en que habrán altas temperaturas:

Región de Tarapacá

Pampa: entre 34°C y 36°C.

Región de Antofagasta

Pampa: entre 33°C y 35°C.

Cabe señalar que el Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC contiene tres niveles: “Aviso”, “Alerta” y “Alarma”. Estos se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de dichos fenómenos.