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Cuenta Pública de Kast obliga a reprogramar uno de los grandes partidos del fútbol chileno: nuevo horario confirmado

El decisivo duelo entre Santiago Wanderers y Unión Española en Valparaíso cambió oficialmente de horario.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Olavarria

El partido entre Santiago Wanderers y Unión Española, a disputarse en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso por la fecha 14 de la Primera B, cambió oficialmente de horario.

El encuentro, programado inicialmente para este sábado 30 de mayo a las 17:30 horas, fue adelantado y finalmente se jugará el mismo día a las 12:30 en el reducto de Playa Ancha.

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La modificación respondió a una solicitud de las autoridades, en medio del operativo de seguridad y los preparativos asociados a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, fijada para el 1 de junio en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

Esta situación, sumada al negativo informe de Carabineros y a la falta de autorización por parte de la Delegación Presidencial, obligó a la ANFP a reprogramar el compromiso entre “Caturros” e “Hispanos”, que se topará con la final de la Champions League entre Arsenal y PSG.

De todas maneras, el duelo entre dos de los clubes más emblemáticos del fútbol chileno sigue generando expectación. Santiago Wanderers llega como líder de la Primera B con 25 puntos y tiene la opción de distanciarse en la parte alta de la tabla, donde comparte la cima con Cobreloa y San Marcos.

Unión Española, en tanto, viene de sufrir una dura derrota por 3-1 ante Deportes Copiapó en el norte, resultado que dejó a los hispanos en el séptimo lugar con 20 unidades y con la necesidad de rescatar puntos en una exigente visita a Valparaíso.

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