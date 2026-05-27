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Tabilo avanza a la tercera ronda de Roland Garros sin jugar: la inesperada situación que favoreció al chileno

El tenista nacional debía enfrentar a Valentin Vacherot, 19 del mundo, pero el partido no se llevará a cabo finalmente.

Daniel Ramírez

Tabilo avanza a la tercera ronda de Roland Garros sin jugar: la inesperada situación que favoreció al chileno

Tabilo avanza a la tercera ronda de Roland Garros sin jugar: la inesperada situación que favoreció al chileno / Getty Images

Este miércoles, Alejandro Tabilo recibió una buena e inesperada noticia en torno a su participación en Roland Garros, torneo que se está desarrollando en París, Francia.

Por la segunda ronda, el chileno debía enfrentar al monegasco Valentin Vacherot, 19 del mundo. Sin embargo, el tenista europeo se retiró del certamen por una lesión y el “Jano” avanzó a la tercera ronda sin jugar.

Vacherot se vio obligado a retirarse tras sufrir una lesión en su pierna izquierda durante el partido que disputó ayer por la primera ronda, donde venció al francés Thomas Faurel.

Esta situación terminó beneficiando a Tabilo, quien ahora tendrá más tiempo de descanso para afrontar la tercera ronda de Roland Garros. El próximo rival del chileno saldrá del duelo entre el local Moise Kouame (318º) y el paraguayo Daniel Vallejo (71º).

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