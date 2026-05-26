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Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5430 del martes 26 de mayo

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.500 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5430 del martes 26 de mayo

Este martes 26 de mayo se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5430, el premio total alcanzó los $3.500 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5430

  • Loto: $700 millones
  • Recargado: $850 millones
  • Revancha: $310 millones
  • Desquite: $80 millones
  • Jubilazo $1 millón: $720 millones
  • Jubilazo $500 mil: $240 millones
  • Jubilazo $1 millón por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5430 del Loto

  • Loto: 3, 32, 8, 31, 28 y 12
  • Comodín: 5
  • Multiplicador: 2
  • Recargado: 32, 28, 25, 36, 8 y 2
  • Revancha: 19, 40, 17, 23, 29 y 15
  • Desquite: 19, 32, 35, 8 y 37

Jubilazo

  • 14, 19, 20, 24, 26, 27
  • 1, 7, 20, 22, 28, 38
  • 2, 7, 11, 14, 25, 31
  • 6, 9, 12, 16, 25, 31
  • 4, 8, 18, 29, 37, 38

Jubilazo 50 años

  • 1, 11, 25, 29, 32, 37

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