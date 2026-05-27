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Famoso galán chileno tiene su primer hijo junto a su prima 21 años menor y desata reacciones: “Igual bizarro”

Pedro Lladser se convirtió nuevamente en padre, esta vez con Ignacia Lladser.

Javier Méndez

Famoso galán chileno tiene su primer hijo junto a su prima 21 años menor y desata reacciones: “Igual bizarro”

Pedro Lladser, el exmodelo que se hizo conocido en Venga Conmigo de Canal 13, volvió a ser papá a los 53 años.

Su pareja, Ignacia Lladser, dio a luz hace dos meses a José Pedro, y recién ahora la pareja compartió las primeras fotografías del bebé a través de TikTok.

Fue la propia Ignacia quien publicó una imagen junto a Pedro durante el embarazo, acompañada del mensaje: “¡Qué ganas teníamos de que llegaras, Pedrito hermoso!”.

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Las imágenes emocionaron a sus seguidores, aunque también generaron confusión: algunos usuarios pensaron que el bebé era nieto del modelo. “Señora, si va a comentar, ¡infórmese bien! Es nuestro hijo", lanzó Ignacia.

No es la primera vez que su relación genera ruido. En 2023, el propio Pedro tuvo que salir a aclarar públicamente que Ignacia es su prima y polola. La pareja lleva tres años junta y tiene 21 años de diferencia.

Lo que sí suma puntos es la reacción de las hijas mayores de Lladser, las mellizas Josefina y Julieta de 20 años, quienes dejaron cariñosos mensajes a su nuevo hermano en redes sociales.

Por lo demás, con la llegada del nuevo integrante de la familia aparecieron las reacciones mas críticas. "Dios mío santo, que barbaridad", “Igual bizarro” y “La hue... bizarra”, fueron algunos de los comentarios.

La llegada del bebé ocurre en medio de un conflicto público con Mariel Aereboe, exesposa de Lladser y madre de las mellizas, quien lo acusó de no pasar manutención y “mantener otra familia”. El modelo lo negó tajantemente: “No puedo seguir aguantando que se ensucie mi honra”.

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