Ministro Arrau y uso de Política Nacional de Seguridad impulsada por Boric: “Hablar de qué gobierno hizo qué es ser pequeño”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió este miércoles a enfrentar la polémica generada tras reconocer que el gobierno de José Antonio Kast continuará utilizando parte de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Tras una extensa reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el secretario de Estado defendió que en materia de seguridad “no corresponde refundar” programas que han mostrado resultados, insistiendo en que las políticas exitosas deben mantenerse y actualizarse según la evolución del crimen organizado.

Agencia Uno / Oscar Guerra Ampliar

“Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué es ser pequeño”, afirmó el secintegrante del Gobierno. En esa línea, aseguró que iniciativas como el Plan Cuadrante, el programa ECOH y otros modelos de coordinación entre policías y Fiscalía seguirán funcionando.

El ministro recalcó que la actual administración operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, promulgada durante el gobierno anterior y con duración de seis años, aunque aclaró que el Ejecutivo implementará su propia estrategia operativa.

“Si alguien pretende en materia de seguridad refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas desde sectores oficialistas y de la oposición tras los dichos iniciales de Arrau sobre aplicar el denominado “Plan de Boric” en seguridad.

Consultado directamente sobre si había sido un error referirse en esos términos, Arrau evitó profundizar en la controversia y señaló: “Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses y la estrategia, el plan, la acción que es lo que estamos ejercitando desde estos días".

Además, anunció que el gobierno pondrá urgencia a más de 20 proyectos de ley en seguridad y adelantó que parte de las nuevas medidas serán dadas a conocer en la próxima Cuenta Pública presidencial.