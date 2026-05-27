;

Ministro Arrau y uso de Política Nacional de Seguridad impulsada por Boric: “Hablar de qué gobierno hizo qué es ser pequeño”

Martín Arrau aseguró que en seguridad “no corresponde refundar” políticas que han dado resultados y confirmó continuidad de programas vigentes.

Nelson Quiroz

Paulina García

Ministro Arrau y uso de Política Nacional de Seguridad impulsada por Boric: “Hablar de qué gobierno hizo qué es ser pequeño”

Ministro Arrau y uso de Política Nacional de Seguridad impulsada por Boric: “Hablar de qué gobierno hizo qué es ser pequeño”

07:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió este miércoles a enfrentar la polémica generada tras reconocer que el gobierno de José Antonio Kast continuará utilizando parte de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Tras una extensa reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el secretario de Estado defendió que en materia de seguridad “no corresponde refundar” programas que han mostrado resultados, insistiendo en que las políticas exitosas deben mantenerse y actualizarse según la evolución del crimen organizado.

ADN

Agencia Uno / Oscar Guerra

Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué es ser pequeño”, afirmó el secintegrante del Gobierno. En esa línea, aseguró que iniciativas como el Plan Cuadrante, el programa ECOH y otros modelos de coordinación entre policías y Fiscalía seguirán funcionando.

Revisa también

ADN

El ministro recalcó que la actual administración operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, promulgada durante el gobierno anterior y con duración de seis años, aunque aclaró que el Ejecutivo implementará su propia estrategia operativa.

“Si alguien pretende en materia de seguridad refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas desde sectores oficialistas y de la oposición tras los dichos iniciales de Arrau sobre aplicar el denominado “Plan de Boric” en seguridad.

Consultado directamente sobre si había sido un error referirse en esos términos, Arrau evitó profundizar en la controversia y señaló: “Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses y la estrategia, el plan, la acción que es lo que estamos ejercitando desde estos días".

Además, anunció que el gobierno pondrá urgencia a más de 20 proyectos de ley en seguridad y adelantó que parte de las nuevas medidas serán dadas a conocer en la próxima Cuenta Pública presidencial.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad