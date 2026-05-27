DT del Elche anuncia su salida entre lágrimas y deja esta frase sobre Cepeda: “Es verdad que a veces...”

En una emotiva conferencia de prensa, el técnico español Eder Sarabia anunció este miércoles que no continuará en la banca del Elche, club donde militan los chilenos Lucas Cepeda y Matías Dituro, pese a tener contrato por una temporada más.

El entrenador de 45 años explicó que su decisión se basa exclusivamente por motivos personales y descartó cualquier razón deportiva detrás de su salida. Incluso, aseguró que no tiene contemplado volver a dirigir durante los próximos meses.

“Mi objetivo hoy es que comprendan los motivos”, comenzó explicando Sarabia ante los medios locales, visiblemente emocionado. “Hemos vivido dos años increíbles. Siempre recuerdo el primer día y una palabra: ser claros. Solo tengo agradecimiento eterno hacia el club”, agregó.

“Esta es una profesión muy exigente y desatiendes otras cosas importantes. Tu familia, tus hijos, tenemos dos hijos pequeños, la relación con mi mujer que me gustaría que fuera mejor", complementó.

Asimismo, Sarabia señaló que “en lo profesional tengo muchas cosas que mejorar y aprender. Es momento de parar, no vamos a entrenar, nos vamos a tomar unos meses y a partir de ahí prepararnos para atender otras necesidades que son fundamentales. La profesión de entrenador te deteriora físicamente y hay aspectos de nuestra vida que queremos cuidar. La decisión la tomamos el domingo con mi mujer y está tomada con calma, claridad y consciencia”.

El mensaje de Sarabia a Cepeda

Además, el técnico español tuvo palabras para Lucas Cepeda, quien bajo su mando sumó siete partidos y un gol, y explicó por qué no fue citado para el último partido de La Liga ante Girona.

“Es un futbolista que ya he dicho que es parte del proceso, tiene muchísimo talento. El otro día, seguramente si hubiésemos tenido más defensas, los habríamos sacado a colgarlos ahí debajo del larguero", respondió el DT ante la consulta de Eugenio Salinas, corresponsal de ADN Deportes en Europa.

“Y bueno, es parte de ese proceso de cambiar de vida, de cambiar de fútbol, de cambiar de todo. Pero si él sigue con las ganas, si él se sigue dejando ayudar, el talento y las condiciones las tiene. Tiene que ser un futbolista muy importante en el futuro, en el Elche y en Europa", agregó.

Por último, Eder Sarabia reconoció que “es verdad que a veces tenemos preferencias por algunos jugadores, pero también creo que la mayoría o todos son jugadores perfectamente preparados para competir en otros contextos. Nosotros les hemos intentado siempre explicar el porqué, y ellos entendían por qué hacíamos las cosas".