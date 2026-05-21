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Meteorología emite alerta por vientos de hasta 90 km/h y tormentas de arena: revisa las regiones afectadas

El organismo llamó a mantenerse informados y evitar riesgos innecesarios ante el evento meteorológico.

Javiera Rivera

Meteorología emite alerta por vientos de hasta 90 km/h y tormentas de arena: revisa las regiones afectadas

Meteorología emite alerta por vientos de hasta 90 km/h y tormentas de arena: revisa las regiones afectadas / Abstract Aerial Art

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por viento moderado a fuerte en sectores de la región de Antofagasta debido a una “corriente en chorro” que podría dejar ráfagas de hasta 90 km/h y provocar tormentas de arena.

Según informó el organismo, el fenómeno se registrará entre la tarde y la noche de este jueves 21 de mayo y afectará principalmente a la cordillera de Antofagasta, específicamente en el sector de la Puna de Atacama.

La DMC indicó que en esa zona se esperan vientos de entre 70 y 90 km/h, mientras que en otros sectores de la región ya se mantiene vigente un aviso por viento normal a moderado hasta el viernes 22 de mayo.

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Sectores afectados

De acuerdo con Meteorología, las intensidades pronosticadas son las siguientes:

  • Precordillera: entre 60 y 80 km/h durante el jueves 21.
  • Precordillera Salar: entre 40 y 60 km/h durante el jueves 21.
  • Cordillera: entre 60 y 80 km/h entre el jueves 21 y viernes 22 de mayo.

El organismo explicó que las alertas meteorológicas se emiten cuando se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, por lo que llamó a mantenerse informados.

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