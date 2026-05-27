En la edición de Los Tenores de este miércoles 27 de mayo, nuestros panelistas analizaron las clasificaciones de Coquimbo Unido y O’Higgins en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas conversaron con Jorge “Polo” Quinteros, histórico delantero de la UC sobre la “final” que jugarán ante Boca Juniors en La Bombonera.

Además, dialogaron también con Marcelo Allende, volante de Mamelodi Sundowns, sobre sus ausencias en la selección chilena y supieron de lo cerca que está la renovación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 27 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.