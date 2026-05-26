VIDEO. Derrota dulce para Coquimbo en Uruguay: Universitario da una mano para asegurar el liderato del grupo en Libertadores
Los “Piratas” cayeron frente a Nacional en Uruguay, pero Tolima no logró ganar en Perú y los aurinegros terminaron quedándose con el primer lugar del Grupo B.
Ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, Coquimbo Unido viajó hasta Uruguay para cerrar la fase de grupos enfrentando a Nacional con la misión de asegurar el primer lugar de su zona.
Si bien los “Piratas” terminaron cayendo ante el “Bolso” en Montevideo, igualmente lograron quedarse con el liderato del Grupo B gracias a que Deportes Tolima no pudo vencer a Universitario.
El conjunto uruguayo golpeó temprano y abrió la cuenta a los seis minutos con un golazo de tiro libre de Maximiliano Gómez, quien con un potente derechazo superó la barrera y colocó el balón junto al poste, dejando sin opciones a Gonzalo Flores.
Revisa también:
La gran oportunidad para reaccionar del elenco dirigido por Hernán Caputto llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando tras revisión del VAR, Tomás Verón fue expulsado con roja directa por una fuerte entrada sobre Francisco Salinas.
Pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre más, Coquimbo Unido no logró generar ocasiones claras frente al arco de Nacional y terminó cayendo por 1-0, aunque igualmente celebró el liderato de su grupo en la Copa Libertadores.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.