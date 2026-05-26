Ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, Coquimbo Unido viajó hasta Uruguay para cerrar la fase de grupos enfrentando a Nacional con la misión de asegurar el primer lugar de su zona.

Si bien los “Piratas” terminaron cayendo ante el “Bolso” en Montevideo, igualmente lograron quedarse con el liderato del Grupo B gracias a que Deportes Tolima no pudo vencer a Universitario.

El conjunto uruguayo golpeó temprano y abrió la cuenta a los seis minutos con un golazo de tiro libre de Maximiliano Gómez, quien con un potente derechazo superó la barrera y colocó el balón junto al poste, dejando sin opciones a Gonzalo Flores.

¡GOLAZO DEL BOLSO QUE QUIERE IR A LA #SUDAMERICANA! Maxi Gómez y una pegada sensacional, para marcar de tiro libre ante Coquimbo.



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La gran oportunidad para reaccionar del elenco dirigido por Hernán Caputto llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando tras revisión del VAR, Tomás Verón fue expulsado con roja directa por una fuerte entrada sobre Francisco Salinas.

Pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre más, Coquimbo Unido no logró generar ocasiones claras frente al arco de Nacional y terminó cayendo por 1-0, aunque igualmente celebró el liderato de su grupo en la Copa Libertadores.