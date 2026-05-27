“Siempre me pregunto qué tengo que hacer para estar en la selección chilena; nadie me ha contactado por ahora”

Marcelo Allende atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el extranjero. El volante chileno, con pasos por Deportes Santa Cruz, Necaxa, Magallanes y Montevideo City Torque, se ha consolidado como una de las principales figuras del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

El mediocampista de 27 años llegó al elenco africano en 2022 y, desde entonces, ha disputado el Mundial de Clubes 2025 y conquistado cinco títulos, entre los que destaca su logro más reciente: la Champions League de África, tras vencer al FAR Rabat de Marruecos.

A días de esta hazaña, el futbolista nacional conversó con Los Tenores de ADN sobre su presente en el exterior y su deseo de volver a ser considerado en la selección chilena. “Es mi primera Champions acá en Mamelodi. Es una copa muy importante acá en el continente. Una de las primeras cosas que te dicen cuando llegas al club es que hay que tratar de siempre pelear esta copa y bueno, gracias a Dios se dio contra un rival fuerte, en un país increíble como Marruecos”, comenzó declarando.

Respecto a su presente y a su decisión de partir a jugar a Sudáfrica, Allende sostuvo que “esta va a ser mi cuarta temporada con el club y estoy agradecido de la gente de acá, no me arrepiento para nada. Han sido grandes años, he jugado bastante y me hacen sentir importante. Hemos ganado muchos títulos acá también y este no deja de ser menor. Para mí es el título más importante que he tenido hasta ahora".

Su deseo de volver a La Roja

Por otro lado, Marcelo Allende abordó su ausencia en la selección chilena, luego de haber tenido un destacado paso por las categorías Sub 17 y Sub 20, y señaló que aún no ha sido contactado por Nicolás Córdova para una eventual convocatoria.

“Nosotros los jugadores chilenos, lo que más soñamos es jugar por nuestra selección. Acá me dicen que si me quedo más tiempo podría ser seleccionado por la selección sudafricana, pero yo les digo que no. Tengo mi país y estoy orgulloso de ser chileno", afirmó.

“Obviamente, siempre está esa esperanza de ser alguna vez llamado. Por ahora no me he contactado con nadie de la selección. Creo que después del Mundial de Clubes podría haber estado dentro de la nómina, no sé si podría haber jugado, no te digo de haber estado dentro de los titulares. Pero bueno, son cosas que pasan, yo no decido y hay que respetarlo", agregó.

De todas formas, el jugador de 27 años no ocultó su sorpresa por la falta de contacto desde La Roja. “Siempre me pregunto qué estoy haciendo. Vamos a ser claros, si es por la liga o por la distancia que estamos, quizás. Pero uno no pierde nada en tratar de venir acá, ver cómo trabaja el club y cómo es la liga, que para mí es de alto nivel. Siempre siempre están esas preguntas que uno se hace, qué tengo que hacer para estar al nivel", aseguró.

Por último, Allende abordó la posibilidad de regresar a Sudamérica, donde ha recibido sondeos desde Uruguay y México. “Creo que ya cumplí un ciclo acá, sellándolo con este gran título. Ahora estoy hablando con mi agente, que el que maneja esas cosas y obviamente me gustaría tener un nuevo desafío en mi carrera como jugador”, reconoció.

“Voy a estar preparado para lo que venga. Soy un jugador al que le gustan los desafíos y donde sea trataré de dar siempre el 100%. Si es la liga uruguaya o México, voy a ir a pelear y tratar de ser titular. Sería muy lindo volver a Sudamérica o a México, que son ligas bastante importantes. O Europa, que es mi gran sueño", concluyó.