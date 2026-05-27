FIFA enfrenta investigación por presunta manipulación y precios inflados en entradas del Mundial 2026

En medio de las expectativas por el comienzo del Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, han surgido temas que trascienden lo deportivo y generan controversia, como el alto valor fijado para las entradas.

Ante esto, las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron el inicio de una investigación formal contra la FIFA, tras acusaciones de engañar a los aficionados y inflar artificialmente los valores de las entradas para el Mundial 2026.

Mediante un requerimiento judicial, el ente rector del fútbol está obligado a entregar documentos internos y explicar por qué los boletos de este torneo superan los registros de cualquier edición anterior.

“Investigación exhaustiva”

Las autoridades apuntan a que el sistema de tarifas variables de la Federación Internacional de Fútbol Asociación permitió elevar los precios de unos 90 de los 104 partidos del torneo, registrando un incremento promedio del 34%.

Además, se reportó que los fanáticos fueron engañados con la ubicación de sus asientos mediante la creación de ubicaciones delanteras más caras , liberadas tras las ventas iniciales.

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La fiscal general de New Jersey, Jennifer Davenport, calificó el proceso de compra como una “carrera de obstáculos de confusión, falsa escasez e ingresos a precios imposiblemente altos”, por lo que prometió una “investigación exhaustiva”.

Por su parte, Samuel AA Levine, comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de New York, afirmó que “los informes sobre la conducta de la FIFA que violan la ley de protección al consumidor de la ciudad (...) son profundamente preocupantes”.

El mito de las entradas agotadas

Aunque el presidente de la Federación, Gianni Infantino, defendió los costos argumentando que reflejan un interés “absolutamente loco” del público, las auditorías locales revelan que aún quedan boletos disponibles a valor nominal para 86 de los 104 partidos, abarcando casi toda la fase de grupos.

La lupa de los fiscales se colocó especialmente sobre los ocho encuentros fijados en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final. “Ser honesto sobre la venta de entradas no es complicado”, fustigó Davenport.