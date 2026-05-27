Fabián Hormazábal lanza claro mensaje en la U tras quedar a 13 puntos de Colo Colo: “Desde ahora en adelante...”

El defensa de Universidad de Chile, Fabián Hormazábal, habló este miércoles en rueda de prensa y abordó la necesidad de sumar puntos para avanzar en la tabla de posiciones, considerando que actualmente los azules están a 13 unidades de Colo Colo, líder del Campeonato Nacional.

“Estamos conscientes como equipo de que no podemos perder más puntos. Sabemos que ha sido una semana dura, pero desde ahora en adelante intentaremos darle buenas noticias y alegrías a nuestros hinchas”, señaló el lateral derecho.

En la misma línea, el “Fabi” se mostró enfocado en vencer a Deportes Concepción este sábado por la fecha 14 del torneo. “Deportes Concepción es un equipo que está necesitado de puntos, pero hay que enfocarse en lo que podemos hacer nosotros, trataremos de contrarrestar sus virtudes y quedarnos con los tres puntos”, indicó.

Respecto a las falencias que ha mostrado en la U en la presente campaña, el ex O’Higgins comentó: “Es importante ser autocrítico, saber cuándo se cometen errores y desde ahí trabajar para mejorar. Tratamos de darle más intensidad a la parte física y esperamos que se vea reflejado el fin de semana”.

Por último, al ser consultado sobre los refuerzos para el segundo semestre, Fabián Hormazábal respondió: “Ese tema lo ve el cuerpo técnico con la dirigencia. Para mí, tenemos un tremendo plantel con muy buenos jugadores y además muy buenas personas”.