O’higgins hace historia y derrota en Colombia a Millonarios para clasificarse a los playoffs de Copa Sudamericana / LUIS ACOSTA

En un sufrido partido, O’Higgins concretó una verdadera hazaña al ganarle en condición de visitante a Millonarios de Colombia, resultado que le permitió asegurar el segundo lugar del grupo C de la Copa Sudamericana.

El elenco de Rancagua no pudo comenzar de mejor manera su faena en El Campín considerando que apenas a los 7 minutos de juego, Bastián Yáñez arremetió ante la zaga cafetalera para abrir la cuenta.

O'HIGGINS SE PUSO EN VENTAJA



Bastián Yañez apareció por atrás de la defensa de Millonarios y anotó el 1-0.



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Con la desventaja en el marcador, Millonarios arremetió, con más ímpetu que juego, considerando que empezaron a acercarse a la portería de Omar Carabalí, con chances de Rodrigo Contreras y un fallo increíble en área chica de Sergio Mosquera.

O’higgins no solo resistió, sino que, además, amplió la diferencia con un impecable cabezazo de Alan Robledo al minuto 38.

¡O'HIGGINS PUSO EL 2-0!



Cabezazo de Alan Robledo que Novoa no pudo contener y Millonarios, por ahora, queda eliminado.



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El cuadro celeste parecía tener controlado el juego, pero el exdelantero de la U de Chile, Rodrigo Contreras, se giró en área chica para descontar al minuto 54.

MILLONARIOS DESCONTÓ Y SE ILUSIONA



Media vuelta de Rodrigo Contreras para el 1-2 vs. O'Higgins.



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Con el 1-2, los cafetaleros arremetieron con todo ante un cuadro nacional cada vez más retrasado en cancha. Así las cosas, Rodrigo Ureña tuvo dos chances claras desde media distancia, con uno de aquellos disparos estrellándose en el poste al minuto 72.

El choque se fue tornando cada vez más áspero y los de Lucas Bovaglio apuntaron a mantener la diferencia, aun cuando los colombianos dispusieron de Radamel Falcao para conseguir el empate, sin éxito. En los descuentos, Carabalí salió a destiempo, pero ningún jugador local atacó el balón como para convertir.

Así y todo, el “Capo de Provincia” abrochó su primer triunfo de visitante en lo que va del certamen, llegando a 10 puntos que le permiten ser segundo del grupo, clasificándose a los playoffs de la Copa Sudamericana y eliminando a los cafetaleros, a priori candidatos para seguir en carrera por el torneo.