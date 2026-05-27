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Club de Primera B anuncia a su nuevo DT: dejó hace un día su anterior equipo tras dirigir solo cuatro partidos

Unión San Felipe finalmente encontró nuevo entrenador tras permanecer un par de semanas bajo el mando de un técnico interino.

Javier Catalán

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Aún no termina la primera rueda del fútbol chileno y la danza de entrenadores sigue más activa que nunca. De hecho, solamente en la Primera B ya son seis los técnicos que han dejado sus cargos.

Uno de los clubes que recientemente decidió cambiar de rumbo fue Unión San Felipe, que puso fin al ciclo de Luis Landeros y permanecía hasta ahora con Esteban Carvajal como interino.

Y es que este miércoles el “Uni-Uni” oficializó la llegada de Juan José Luvera como su nuevo entrenador para afrontar los próximos desafíos de la temporada.

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Llamativa es la situación que rodea al estratega argentino de 45 años, considerando que apenas este martes dejó su cargo en Provincial Ovalle de la Segunda División Profesional, donde alcanzó a dirigir solamente cuatro partidos.

Antes de arribar al cuadro aconcagüino, Luvera ya había tenido pasos por el fútbol chileno al mando de Huachipato, Deportes La Serena, Rangers de Talca, Santiago City y San Luis de Quillota.

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