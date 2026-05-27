Este jueves, Universidad Católica y Boca Juniors se jugarán la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en una verdadera “final” que tendrá lugar en La Bombonera.

El escenario aparece complejo para los cruzados, considerando que nunca han logrado ganar en el estadio de los “Xeneizes”. Uno que sí supo jugar allí defendiendo la camiseta de la UC fue Jorge “Polo” Quinteros, quien conversó con Los Tenores de ADN y entregó algunas claves para sacar un buen resultado en Buenos Aires.

“Para mí debe estar entre las tres mejores canchas donde jugué. Es hermoso jugar en La Bombonera; una cancha preciosa donde la gente la tienes al lado, pero va en cada uno”, comenzó diciendo el exdelantero que pasó por la precordillera a comienzos de los años 2000.

“En ese partido, cuando salimos a hacer la entrada en calor y empezaron a nombrar a todos los jugadores, dijeron ‘el 9, Polo Quinteros’, me silbaron todos y yo me puse contento. Debe ser que me tienen miedo, porque me putearon todos”, recordó entre risas sobre el empate 2-2 en 2005 en el que anotó uno de los goles cruzados.

Sobre las claves para avanzar de ronda, el exgoleador señaló que “no la tiene fácil Católica en esta cancha, pero no es imposible sacar un buen resultado si el equipo está súper concentrado, más que nada en dejar esos berretines de querer hacer la jugada solo, porque todos hemos soñado hacer cinco goles en La Bombonera, pero es casi imposible; hay que jugar en equipo”.

Además, también tuvo palabras para Fernando Zampedri. “Es increíble lo de Zampedri, la cantidad de goles que metió y sigue metiendo. Me hace acordar a mí en el juego, pero también en lo caliente que es; mañana no tiene tiempo de protestar y gritar. Mañana es correr, jugar y meter”, afirmó.

Finalmente, Quinteros incluso le dejó una recomendación especial al “Toro”. “A Zampedri le vamos a pedir una nomás: que cuando Leandro Paredes vaya a hablarle al árbitro, se meta, porque le habla y en algún momento le puede torcer el brazo, porque respetan mucho a Paredes. Ahí sí hay que dejar al ‘Toro’ que meta un pechazo”, cerró el exdelantero.