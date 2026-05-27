;

Un club del extranjero se interesa en Javier Correa y altera el mercado de Colo Colo: “En el radar”

El goleador de los albos atraviesa un gran presente en el Estadio Monumental y su nombre comenzó a sonar con fuerza fuera de Chile.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Javier Correa atraviesa uno de sus mejores momentos con la camiseta de Colo Colo. El delantero argentino fue la gran figura en el triunfo ante Universidad Católica en el Claro Arena, tras anotar un doblete, y ya registra 8 goles en los 12 partidos que ha disputado en la presente temporada.

Pese a tener contrato vigente con los albos hasta 2027, en las últimas horas trascendió que el ariete de 33 años interesa en el extranjero. Así lo reveló el diario Líbero de Perú, que aseguró que Alianza Lima tiene en carpeta al goleador del “Cacique”.

Revisa también:

ADN

“La dirección deportiva de Alianza Lima tiene en el radar al delantero Javier Correa para el Torneo Clausura. El atacante actualmente milita en las filas de Colo Colo y es una de las opciones de los blanquiazules como fichaje", afirmó el citado medio.

Eso sí, desde el periódico peruano precisaron que el delantero solo está en la lista de posibles opciones que maneja el equipo de Pablo Guede. “Por el momento, no se trata de una oferta formal por el jugador, sino de un interés en su perfil”, apuntaron.

En caso de que Alianza Lima decida avanzar por Correa, deberá negociar directamente con la directiva de Colo Colo, ya que el jugador no cuenta con una cláusula de salida. Además, el elenco peruano tendrá que liberar un cupo de extranjero para la segunda mitad del año. De lo contrario, no podría inscribir al atacante en la Liga 1.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad