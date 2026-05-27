Un club del extranjero se interesa en Javier Correa y altera el mercado de Colo Colo: “En el radar”

Javier Correa atraviesa uno de sus mejores momentos con la camiseta de Colo Colo. El delantero argentino fue la gran figura en el triunfo ante Universidad Católica en el Claro Arena, tras anotar un doblete, y ya registra 8 goles en los 12 partidos que ha disputado en la presente temporada.

Pese a tener contrato vigente con los albos hasta 2027, en las últimas horas trascendió que el ariete de 33 años interesa en el extranjero. Así lo reveló el diario Líbero de Perú, que aseguró que Alianza Lima tiene en carpeta al goleador del “Cacique”.

“La dirección deportiva de Alianza Lima tiene en el radar al delantero Javier Correa para el Torneo Clausura. El atacante actualmente milita en las filas de Colo Colo y es una de las opciones de los blanquiazules como fichaje", afirmó el citado medio.

Eso sí, desde el periódico peruano precisaron que el delantero solo está en la lista de posibles opciones que maneja el equipo de Pablo Guede. “Por el momento, no se trata de una oferta formal por el jugador, sino de un interés en su perfil”, apuntaron.

En caso de que Alianza Lima decida avanzar por Correa, deberá negociar directamente con la directiva de Colo Colo, ya que el jugador no cuenta con una cláusula de salida. Además, el elenco peruano tendrá que liberar un cupo de extranjero para la segunda mitad del año. De lo contrario, no podría inscribir al atacante en la Liga 1.