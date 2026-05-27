El histórico Mercado Providencia se prepara para una importante transformación. A través de un proyecto de remodelación, el recinto buscará ampliar sus espacios y potenciar su oferta gastronómica y urbana.

La iniciativa, impulsada por el municipio de la comuna, fue adjudicada mediante concurso público a la sociedad Inversiones Las Arenas Ltda. por un monto inicial de 295 mil UF. Comenzó a ejecutarse a fines de 2025.

El proyecto contempla preservar los elementos arquitectónicos más representativos del inmueble, especialmente su fachada y estructura original, además de eliminar algunas construcciones posteriores.

Uno de los cambios más relevantes será la recuperación de la conexión con la Iglesia de la Divina Providencia. Para ello, se eliminará parte de la ampliación de la actual biblioteca municipal, permitiendo reabrir el espacio hacia calle Antonio Bellet.

Además, el nuevo diseño incorporará restaurantes, cafeterías y zonas de descanso conectadas a través de un circuito en el segundo piso, buscando integrar los distintos espacios gastronómicos y áreas comunes.

Con esta intervención, el Mercado Providencia apunta a convertirse en un renovado centro gastronómico y cultural, manteniendo al mismo tiempo su carácter patrimonial e histórico.

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