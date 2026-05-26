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Uno de los equipos de peor rendimiento del fútbol chileno en 2026 cambia a su entrenador luego de siete fechas

Provincial Ovalle, colista absoluto de la Segunda División, no ha ganado y solo suma dos empates en lo que va de la temporada.

Carlos Madariaga

Uno de los equipos de peor rendimiento del fútbol chileno en 2026 cambia a su entrenador luego de siete fechas

Uno de los equipos de peor rendimiento del fútbol chileno en 2026 cambia a su entrenador luego de siete fechas / Instagram @provincialovalle

El fútbol chileno tiene, en sus tres principales categorías, a dos elencos que no han sabido de victorias.

En la Primera B, Rangers es colista absoluto con 3 empates y 10 derrotas en 13 fechas.

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En tanto, en la Segunda División, hay otro elenco nacional que no ha ganado: se trata de Provincial Ovalle, último en la zona norte con dos empates y cinco derrota.

Los nortinos apenas sumaron el pasado fin de semana su segundo punto en el año tras igualar en La Portada con Brujas de Salamanca.

Ante esto, el director técnico de Provincial Ovalle, Juan José Luvera, quien tuviera pasos por las bancas de Rangers y Deportes La Serena, entre otros equipos, presentó su renuncia al cargo.

Agradecemos sinceramente el compromiso, profesionalismo y trabajo entregado durante su paso por nuestra institución, siempre buscando lo emejor para nuestro equipo y nuestros colores”, aseguraron en el equipo a través de un comunicado, oficializando la determinación ante su mal inicio de temporada.

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