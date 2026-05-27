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La inédita nueva vida de reconocida actriz chilena: compartirá casa con su ex y su actual pareja

La interprete de 35 años compartió la noticia mediante sus redes sociales.

Felipe Romo

La inédita nueva vida de reconocida actriz chilena: compartirá casa con su ex y su actual pareja

Mega mantiene uno de los elencos actorales más completos de la televisión chilena actual para su área dramática, y hace algunos años tuvieron la irrupción de dos talentos que hoy se mantienen como sus principales figuras.

Fernanda Salazar se consolidó con trabajos como “Pituca sin Lucas”, “Papá a la Deriva” o “Perdona nuestros Pecados”. Junto a ella también estuvo Francisco Dañobeitía, quien compartió en varias producciones con ella y fueron pareja durante varios años.

Ambos tuvieron un hijo en común previo a su separación, y ahora la actriz de 35 años mantiene una relación con Juan José Ramdorh, con quien vivió hace poco el nacimiento de su segundo hijo.

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Sin embargo la interprete realizó un sorprendente anuncio mediante sus redes sociales, ya que informó que compartirá hogar con su actual pareja y Francisco Dañobeitía.

Para mí ‘Pancho‘ no es mi ex, es el papá de mi hijo mayor, y por lo tanto somos familia. El título de decirle ‘mi ex’ se queda corto y simplemente no corresponde al estatus que tiene en mi vida”, afirmó Salazar al ser cuestionada por esta decisión en redes sociales.

Además profundizó acerca de cómo se manejan algunas exparejas que tienen hijos en común durante a la actualidad, apuntando a que las cosas deberían cambiar.

“Veo que muchas personas con hijos en común se separan y se refieren a ‘mi ex’, pienso que ahí nace todo el problema, porque se sigue pensando en una configuración de pareja, cuando ya se trascendió de ahí”, reflexionó.

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