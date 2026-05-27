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VIDEO. “Les voy a dar una noticia”: Coté López sorprende con particular registro junto a Luis Jiménez

La creadora de contenidos subió un video a sus historias de Instagram junto a su expareja.

Sebastián Escares

“Les voy a dar una noticia”: Coté López sorprende con particular registro junto a Luis Jiménez

El mundo de la farándula y de las redes sociales en general quedó sorprendido luego de que María José “Coté” López publicó un video compartiendo junto a su expareja, Luis Jiménez.

Cabe recordar que la modelo y el exfutbolista le pusieron fin a su matrimonio en 2024, luego de haber estado juntos durante casi 18 años.

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Desde entonces, ambos ya han separado sus caminos. Por su parte, Luis Jiménez mantuvo un breve romance con la influencer Disley Ramos en el reality Mundos Opuestos. No obstante, ahora el exjugador se encuentra en una relación con la española Gala Caldirola.

En tanto, Coté López se encuentra en una relación con el creador de contenidos Lucas Lama, con quien terminó por un breve periodo, pero ya se encuentran juntos nuevamente.

“Les voy a dar una noticia”

Ahora, la modelo y empresaria sorprendió a todos sus seguidores tras subir una historia en Instagram con Luis Jiménez.

“Vamos llegando al partido de las niñas. Les voy a dar noticia, porque a ustedes les encanta hablar: Adivinen con quién estoy”, lanzó López. Tras ello, la creadora de contenidos lanzó: “Luchini”. Luego, entre risas, mostró frente a la cámara a su expareja.

“¿Quién es la mejor ex del universo?“, le preguntó la rubia al exfutbolista. ”¿Qué tengo que decir? ¿Tú?“, contestó el ”Mago".

Tras ello, López le dijo: “Obvio que tienes que decir que yo po’”, entre risas. A continuación, el comentado registro:

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