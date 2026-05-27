Alarma total por Neymar en la primera práctica de Brasil para el Mundial 2026: terminó en la clínica

Este miércoles, Brasil tuvo su día cero en lo que será su misión de conquistar el Mundial 2026, el que podría transformarse en su sexta Copa del Mundo.

En las instalaciones de la Confederación Brasileña de Fútbol fueron citados los convocados por Carlo Ancelotti para comenzar con los entrenamientos, donde la gran figura esperada era Neymar.

El astro de Santos llegó como toda una estrella, aterrizando en el complejo deportivo Granja Comary a bordo de su helicóptero personal y siendo recibido con mucho cariño por sus compañeros.

Lamentablemente para él, el primer día estuvo lejos de ser el esperado, ya que ni siquiera pudo entrenar junto al resto del plantel. De hecho, tuvo que abandonar las instalaciones para continuar realizándose exámenes médicos en una clínica cercana.

El exjugador de FC Barcelona arrastra problemas musculares desde el pasado 17 de mayo, cuando disputó su último encuentro frente a Coritiba. Desde entonces, se perdió los últimos tres compromisos de Santos.

Complejo escenario tanto para Neymar como para Carlo Ancelotti, considerando que el técnico italiano había asegurado previamente que solo convocaría al delantero para el Mundial si se encontraba en perfectas condiciones físicas, algo que desde el primer día no parece cumplirse.