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FOTO. Ex chica Amango y Mundos Opuestos reveló complejo estado de salud: “Es mi tercera hospitalización”

Simone Mardones dio a conocer su situación médica a través de su cuenta de Instagram.

Nicolás Lara Córdova

Ex chica Amango y Mundos Opuestos reveló complejo estado de salud: “Es mi tercera hospitalización”

Simone Mardones no ha pasado días fáciles. Y es que la exintegrante de Amango y Mundos Opuestos 2 preocupó a sus seguidores de redes sociales, luego de dar a conocer que fue hospitalizada por tercera vez.

A través de Instagram, Mardones compartió una serie de videos y fotografías desde la clínica en la que está internada.

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“Estoy súper decaído; si se fijan, no tengo mucha voz”, comentó en una de sus historias.

La actriz y creadora de contenido aprovechó para compartir una reflexión sobre el ritmo de vida y el desgaste físico que acarreó.

“Esta es mi tercera hospitalización en menos de dos meses. Me han pasado un montón de cosas y la conclusión que yo saco es que si no me hace parar el cuerpo, yo no paro”, indicó.

De acuerdo a su relato, el motivo del porqué está internada comenzó con una fuerte crisis de dolor que no le permitía hablar o moverse.

Tras realizarse una serie de exámenes, los médicos le diagnosticaron una periamigdalitis flegmonosa, es decir, una severa infección en la zona de la faringe.

“Estoy muchísimo mejor gracias a los cuidados y la medicina endovenosa. Agradecida de verdad de cada buena vibra, energía y cariño que he recibido por Instagram”, dijo.

Simone también aprovechó para agradecer a sus seguidores por su preocupación durante estos días en que ha estado internada.

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