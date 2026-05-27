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Arrasando en los cines nacionales: Película de Michael Jackson rompe importante récord en la historia de Chile

‘Michael’ ha tenido un amplio respaldo por parte del público, algo que se vio reflejado en taquilla y en las estadísticas.

José Campillay

Arrasando en los cines nacionales: Película de Michael Jackson rompe importante récord en la historia de Chile

Michael ha sido uno de los estrenos más importantes de este 2026, respondiendo a las altas expectativas (y superando algunas críticas) que existían antes de su gran lanzamiento.

La biopic sobre Michael Jackson ha arrasado en la taquilla a nivel mundial, superando los $790 millones de dólares, algo que se ha visto fielmente reflejado en Chile.

Las salas de cine en el país acaban de ser testigos de un hito sin precedentes para el género de las películas biográficas.

Desde Andes Films confirmaron que la cinta superó la histórica cifra de 1 millón de espectadores, un logro que la posiciona de manera oficial como la biopic más exitosa y taquillera de la que se tenga registro en el mercado cinematográfico local.

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Con este contundente resultado de audiencia, la producción enfocada en la vida del ‘Rey del Pop’ logró destronar a Bohemian Rhapsody, que hasta ahora ostentaba el liderazgo histórico en esta categoría.

El fenómeno comercial de la cinta viene dando señales desde su debut, cuando en su primer fin de semana acumuló de forma inédita 212.754 asistentes en las salas locales, traduciéndose en una recaudación inicial de más de $1.400 millones de pesos.

Tras un mes en cartelera, y a pesar del arribo de importantes títulos de la industria, la obra dirigida por Antoine Fuqua recuperó el primer lugar de las preferencias del público local durante el último fin de semana, relegando a un segundo plano a producciones de alto perfil como The Mandalorian and Grogu y la secuela El Diablo se viste a la Moda 2.

Además, en medio del éxito internacional y el récord establecido en Chile, ahora el foco está puesto en la continuación de la historia, siendo el objetivo de los productores y cineastas detrás de Michael, quienes ya trabajan en una secuela.

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