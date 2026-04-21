¿Decepcionó? Película biográfica de Michael Jackson recibe duras críticas y mala calificación en sitios especializados

La película biográfica de Michael Jackson se ha convertido en uno de los estrenos más esperado de lo últimos meses, con varios puntos que despiertan el interés del público.

Sin embargo, tras las primeras proyecciones se instaló la controversia debido a algunas críticas que han sido muy duras y dejan un sinfín de interrogantes.

Aunque la cinta dirigida por Antoine Fuqua presume de una factura técnica impecable, la prensa internacional ha sido implacable al calificarla como un ejercicio de “blanqueamiento” histórico que decide ignorar las aristas más turbias de la vida del cantante.

El principal punto de fricción es la omisión deliberada de las acusaciones de abuso sexual infantil. Hay que recordar que el guion original incluía algunos escándalos, pero fue modificado debido a un acuerdo de confidencialidad que prohíbe representar a las presuntas víctimas.

Esta “limpieza” narrativa ha provocado que medios como The Telegraph describan el filme como una obra que se niega a enfrentar al “elefante en la habitación”.

Un producto “inerte”

Para gran parte de la crítica especializada, la película no es más que una maniobra financiera respaldada por los herederos del artista.

Clarisse Loughrey, de The Independent, fue tajante al otorgarle una sola estrella, definiendo el proyecto como una “toma de efectivo macabra y sin alma”.

“Todo lo que hace Michael es recrear, de estilo mecánico, los visuales más famosos de la carrera de Jackson... ¿Para qué molestarse en representar a un ser humano cuando puedes simplemente convertirlo en un producto?”, cuestionó.

En sintonía con este rechazo, Peter Bradshaw de The Guardian describió la experiencia como un visionado superficial que se siente más como un video promocional que como cine real.

“Esta es una película frustrantemente superficial e inerte... que no se atreve a mostrar que Michael fue una víctima de abuso, maltratado por su padre y despojado de su infancia”, expone.

Entre brillantez musical y desconexión

Entre en los comentarios más viscerales, también hay matices. Kevin Maher, de The Times, reconoció que los números musicales son “brillantes y emocionantes”, pero eso no salvó su demoledora conclusión sobre el guion.

“Será conocida como esa infame película en la que el sujeto se desvinculó por completo de la realidad y la cinta ofreció, en su lugar, dos horas de pura y absoluta ‘basura’”, complementó sin filtros.

Por otro lado, Robbie Collin subrayó que la ausencia de las controversias de los años posteriores del ‘Rey del Pop’ es un “error casi fatal” para la credibilidad del relato.

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“No es creíble que una película pretenda tratar sobre Michael Jackson sin abordar, ni siquiera oblicuamente, las acusaciones, las controversias y la tristeza que persiguieron su vida posterior”.

Todo esto se suma a la dura calificación de sitios especializados como Rotten Tomatoes, donde debutó con un 27%, aunque con el pasar de las horas cerró con 31% de aprobación, contrastando fuertemente con la popularidad generada en la previa entre el público.

El brillo solitario de Jaafar Jackson

Pese al naufragio crítico de la narrativa, existe un consenso: la interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, es extraordinaria.

Pete Hammond, de Deadline, destacó que el joven “deslumbra” en una actuación que hará que los fans sientan que Michael está presente. Sin embargo, para voces como Kate Erbland de IndieWire, este brillo no compensa un guion “higienizado y sorprendentemente aburrido”.

Al final, la cinta parece diseñada para un público que busca nostalgia y no respuestas.