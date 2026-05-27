Nils Reichmuth tuvo su estreno en La Roja y esto hizo: respuesta inmediata al llamado de Córdova

En el marco de su preparación para los amistosos ante Portugal y Congo en Europa por la fecha FIFA de junio, la selección chilena sumó este miércoles su primer apronte con un partido a puertas cerradas frente a Deportes Recoleta.

En las canchas de Juan Pinto Durán, La Roja enfrentó al elenco de la Primera B en tres tiempos de 30 minutos cada uno. Para el primero de ellos, Nicolás Córdova utilizó a jugadores de la Sub 20, que terminaron cayendo por 1-0.

Sin embargo, en el segundo encuentro, el estratega nacional apostó por una formación mixta con futbolistas de la selección adulta y consiguió un triunfo por 2-0.

Uno de los puntos altos de aquel compromiso fue Nils Reichmuth, volante suizo-chileno de 24 años que recibió su primera citación y se matriculó con uno de los goles de La Roja. La otra conquista fue obra de Lucas Cepeda.

Finalmente, Córdova afrontó el tercer tiempo con una formación mixta y igualó sin goles ante Deportes Recoleta, cerrando así una nueva jornada de entrenamientos en Juan Pinto Durán.