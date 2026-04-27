¿La película de Michael Jackson tendrá secuela? Ya hay material avanzado pero deben sortear un importante obstáculo legal

La película biográfica de Michael Jackson sigue arrasando en las salas de cine de todo el mundo y logrando un éxito considerable en taquilla.

Y si bien lleva poco tiempo en cartelera, ya se está hablando de una secuela, una idea que no surge de la nada, ya que desde el primer momento de la producción se consideraban más de una entrega.

En esta línea, hay que tener en cuenta que gran parte de la continuación ya fue grabada y está muy avanzada. Sin embargo, el camino narrativo hacia los años más polémicos del ‘Rey del Pop’ enfrenta obstáculos judiciales.

Bajo este escenario también hay que recordar que una parte importante de la crítica ha cuestionado duramente la falta de aquellos episodios controversiales, apuntando a un “blanqueamiento” que parece ignorar los pasajes más oscuros.

De igual manera, el respaldo del público general se ha visto reflejado en los números, siendo un acierto económico para Lionsgate y los encargados de la producción.

Para el presidente del grupo de moción de la firma, Adam Fogelson, el éxito es una validación de la apuesta del estudio.

“Esta fue una biopic que Lionsgate tuvo la valentía única de asumir. No es como si fuera un libro que Lionsgate ya poseyera”, declaró el ejecutivo, subrayando la satisfacción de cumplir las principales expectativas.

Un rompecabezas legal

A pesar de que existe mucha incertidumbre en torno a una posible secuela, al cierre del filme aparece un anuncio contundente: “Su historia continuará”. No obstante, relatar la segunda mitad de la vida del artista implica entrar en terreno pantanoso.

Originalmente, se planeaba abordar las acusaciones de abuso sexual infantil en este primer filme, pero un conflicto legal con el patrimonio de Jackson (el Jackson Estate) obligó a reestructurar el tercer acto.

El motivo radica en un acuerdo pasado con Jordan Chandler, uno de los acusadores, que prohíbe explícitamente su mención o representación en cualquier producción cinematográfica.

Pese a este freno legal, los planes de producción están más avanzados de lo que se creía. Según Fogelson, el estudio ya cuenta con material preparado y dispuesto.

“Probablemente tengamos el 30% de una segunda película a partir del metraje que ya grabamos, y trabajaremos con todo el talento e intentaremos que todos sepan cuál es nuestro plan en las próximas semanas”, declaró.

Lionsgate se tomará las próximas semanas para definir el esquema de trabajo y cómo sortear las restricciones legales que condicionan el relato de los años finales del astro del pop.