YouTube toma una drástica medida frente a los videos con intervención de inteligencia artificial

En la era de la hiperrealidad digital, distinguir entre un registro auténtico y uno fabricado por algoritmos es un desafío constante que crece de la mano del desarrollo tecnológico.

Consciente de este escenario, YouTube decidió dar un paso al frente en sus políticas de transparencia en lo que respecta a la creación y publicación de contenido dentro de su plataforma.

Desde ahora, el sitio hará más visibles las advertencias de contenido sintético y comenzará a implementar un sistema automatizado para marcar de forma obligatoria aquellos videos donde se detecte un uso profundo de la inteligencia artificial.

“Hemos escuchado”

Hasta la fecha, la plataforma de Google dependía de la honestidad de los creadores de contenido, quienes debían declarar manualmente si habían utilizado herramientas digitales para alterar la realidad.

Sin embargo, la compañía optó por un rol más activo . Mediante un nuevo sistema interno que se despliega esta semana, la plataforma podrá identificar por cuenta propia el material sospechoso.

“Hemos escuchado de manera constante por parte de nuestra comunidad que valoran la transparencia cuando se trata de contenido de IA generativa”, señalaron a través en su blog corporativo oficial.

Se añade advertencia

El principal cambio operativo radica en la autonomía del algoritmo para intervenir. Según explicaron, si un creador omite declarar el uso de tecnologías de edición avanzadas, pero los mecanismos de análisis detectan una “presencia significativa de IA fotorrealista”, el sistema añadirá la advertencia de manera automática .

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La ubicación de estas alertas también sufrirá una modificación sustancial con el objetivo de saltar a la vista de inmediato.

Con el nuevo diseño, la etiqueta en los videos de formato largo se posicionará de forma prioritaria debajo del reproductor y por encima de la descripción. En el caso de los Shorts, el aviso aparecerá como una capa superpuesta sobre la pantalla de reproducción.

“Dar a los espectadores la información correcta”

“El objetivo aquí es ofrecer contexto de un solo vistazo. Si parece real pero fue hecho con IA, los espectadores lo sabrán de inmediato ”, detalló Rene Ritchie, director editorial y de enlace con los creadores de YouTube.

El ejecutivo aclaró que las etiquetas informativas “no afectan la forma en que se recomiendan nuestros videos ni si pueden generar dinero. Se trata puramente de dar a los espectadores la información correcta en el momento adecuado”.

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El sistema contempla una ventana de rectificación mediante la herramienta YouTube Studio si el material fue catalogado erróneamente.

Sin embargo, las marcas de advertencia “permanecerán fijas” e inalterables en ciertos escenarios específicos, incluyendo el contenido desarrollado con las herramientas nativas de IA de la compañía (como Veo o Dream Screen) y los archivos que cuenten con metadatos C2PA que certifiquen de origen que el producto fue concebido por inteligencia artificial.