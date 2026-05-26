¿Guillermo del Toro al cine de superhéroes? La postura del director mexicano que inquieta a algunos de sus fanáticos

Hace ya varios años que los superhéroes se tomaron la gran pantalla, con historias que supieron cautivar al público de la mano de importantes franquicias.

Y si bien en el último tiempo ha experimentado una baja considerable en el respaldo de la audiencia, sigue siendo un género llamativo.

En este contexto, hay varios nombres que suenan como opción o incluso son pedidos por los fanáticos para integrarse al mundo de fantasía heróica.

Uno de ellos es nada más y nada menos que Guillermo del Toro, que con una vasta trayectoria enciende la curiosidad de los cinéfilos por verlo detrás de un filme de este tipo.

Ante esto, el propio cineasta se ha referido al tema, siendo bastante claro y elocuente con sus declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Lo primero a tener en cuenta es que él mismo ha reconocido una distancia con las grandes proyectos comerciales de los principales estudios en Hollywood.

En esa línea, ha sido enfático en lo que refiere a las películas de superhéroes, que encajan perfectamente en la descripción de los blockbusters que le generan cierto rechazo.

“Soy muy terco, soy muy terco. Creo que es el deber de un artista ser muy terco. No hago lo que me encargan, hago lo que quiero, lo que creo que necesito hacer“, declaró en su momento.

“Por supuesto que hay ofertas. Hay películas muy, muy grandes que me han ofrecido en todos los géneros, pero no las hago”, detalló el director.

Sin interés en los grandes héroes de epopeyas

Para Guillermo, la desconexión con las figuras tradicionales del cómic radica en la falta de cotidianidad y trasfondo humano de esos personajes perfectos.

Su interés cinematográfico nunca ha estado en la destrucción a gran escala, sino en los matices que habitan en los márgenes de la acción principal.

“Me ha tocado que me ofrezcan los superhéroes más grandes, pero no los entiendo. Los superhéroes que me gustan son Hellboy y Hulk, el demonio de Jack Kirby", confesó.

“No me interesan los cuates caucásicos con capita y calzones. No entiendo qué hacer si no entiendo qué hacen en sus horas libres (...) eso es lo que me interesa, me interesan mucho las historias aledañas”, comentó el mexicano.

Esta fijación por lo tangencial y por aquellos que suelen quedar fuera del foco principal es una constante en su narrativa. Del Toro prefiere explorar las complejidades de los personajes secundarios del mundo real antes que las epopeyas de los líderes históricos o los salvadores del universo.

“Si me dijeras: ‘Oye, filma la batalla de Waterloo, a Napoleón’, yo diría que a mí me interesa mucho más la historia del que le plancha los pantalones a Napoleón, o su médico, o el cuate que arregla los cañones cuando se descomponen; algo aleatorio a la historia”, concluyó.