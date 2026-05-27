Inti-Illimani Histórico prepara concierto nunca antes visto en Chile: será junto a Cuarteto Austral

Inti-Illimani Histórico confirmó un inédito concierto acústico junto al Cuarteto Austral, espectáculo que se realizará en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, en Santiago.

La presentación marcará la primera vez que la agrupación llevará a cabo en el país un show especialmente concebido para ser interpretado sin amplificación.

El repertorio incluirá 18 piezas instrumentales con arreglos de cuerdas preparados especialmente para esta ocasión, revisitando algunas de las composiciones más emblemáticas desde una nueva propuesta musical.

Además, el concierto tendrá un carácter especial para Inti-Illimani Histórico, ya que parte del repertorio será el mismo que posteriormente presentarán durante una gira por Europa programada para septiembre.

¿Cuándo será y cómo comprar entradas?

El espectáculo se llevará a cabo el próximo 19 de julio de 2026 en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, ubicada en la comuna de Providencia. Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus.