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“La nueva forma de pagar”: cliente rompe un huevo frente a cajera y ella no puede creer lo que terminó pasando

“¿Cómo hizo eso?“, manifestó la trabajadora de un supermercado tras presenciar lo que hizo el cliente.

Sebastián Escares

“La nueva forma de pagar”: cliente rompe un huevo frente a cajera y ella no puede creer lo que terminó pasando

Un particular video grabado en un supermercado Líder se volvió viral en redes sociales luego de mostrar la reacción de una cajera ante un inesperado truco realizado por un creador de contenidos.

En el registro, el supuesto cliente llega a la caja con una bandeja de huevos y, antes de pagar, él rompe un huevo frente a la trabajadora.

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Para sorpresa de la mujer, el interior del huevo era completamente fuera de lo común, ya que contenía dinero en efectivo: un billete de $5.000.

“¿Cómo hizo eso?”: la reacción que se volvió viral

La cajera no pudo ocultar su desconcierto al ver lo ocurrido. “¿Cómo hizo eso? ¿En serio?”, le preguntó al joven que grababa el momento.

El influencer, siguiendo la dinámica del video, respondió que se trataba de una supuesta promoción del supermercado. “Es que ahora vienen así los huevos, hay algunos que traen plata adentro. Los del Líder. Es una promoción del Líder nueva”, afirmó.

La trabajadora insistió con sorpresa: “¿Pero cómo sabe usted que estaba ahí?”, mientras intentaba entender cómo el billete había terminado dentro del huevo.

El clip rápidamente acumuló miles de reproducciones y generó cientos de miles de reacciones. Muchos usuarios destacaron la ingenuidad y ternura de la cajera, mientras otros bromearon con lo difícil que puede ser atender situaciones inesperadas en caja.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como: “Ella tan tierna”, “Cada pastel que hay que atender siendo cajera” y “Ella lo va a contar en todas partes, y nadie le va a creer”.

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