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VIDEO. Protagonizó una de las películas más taquilleras de la historia y hoy reaparece a los 90 años emocionando a sus fanáticos

La legendaria actriz volvió a aparecer públicamente tras años alejada de los focos y generó impacto mundial con un emotivo video dedicado a pacientes y médicos que enfrentan la enfermedad.

Nelson Quiroz

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La legendaria actriz Julie Andrews volvió a aparecer públicamente a sus 90 años y emocionó a miles de fanáticos alrededor del mundo con un mensaje grabado para el séptimo Congreso Mundial sobre Parkinson, marcando así su primera reaparición mediática importante en años.

La intérprete británica, recordada por clásicos como Mary Poppins y La novicia rebelde, una de las películas más exitosas y taquilleras de la historia del cine, apareció en un video difundido por la World Parkinson Coalition, donde entregó un emotivo mensaje de apoyo a pacientes, médicos e investigadores que luchan contra la enfermedad neurodegenerativa.

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GETTY IMAGES / Gilbert Flores

“Su participación es invaluable mientras buscamos una cura para esta terrible enfermedad. Sé muy bien lo devastadora que puede ser”, expresó Andrews, quien apareció sentada frente a una ventana, vistiendo ropa casual y luciendo serena, aunque visiblemente más alejada de la vida pública que en décadas anteriores.

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La actriz también hizo un llamado esperanzador a los asistentes del encuentro internacional. “Ojalá todos podamos convertirnos en un faro de luz para detenerla en seco”, señaló, provocando una ola de reacciones y mensajes de cariño en redes sociales por parte de seguidores que celebraron volver a verla públicamente.

Aunque Andrews no ha confirmado si padece Parkinson o si su vínculo con la enfermedad es cercano a nivel familiar, sus palabras despertaron preocupación entre algunos fanáticos debido a sus escasas apariciones en los últimos años. Su última presencia pública presencial había sido en 2023, durante un homenaje televisivo a su amiga Carol Burnett.

Pese a mantenerse lejos de las alfombras rojas, la actriz continúa activa profesionalmente. Desde 2020 presta su voz a Lady Whistledown en la exitosa serie Bridgerton, trabajo que incluso le valió un premio Emmy en 2025.

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