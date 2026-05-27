Día de la Hamburguesa 2026 en Chile: revisa aquí las mejores ofertas y dónde se venden a solo $1 y $10 / Alex Souto Maior

Este jueves 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa en Chile, una conmemoración nacida en el extranjero que ha ido cobrando fuerza en los últimos años y que llega pocos días después del emblemático Día del Completo, el que tuvo lugar el pasado domingo 24 de mayo.

Pese a que se desconoce con certeza el origen de la efeméride, una versión popular explica que fue precisamente en dicha fecha cuando, en 1900, un inmigrante alemán en Estados Unidos llamado Louis Lassen preparó el platillo por primera vez.

Cualquiera sea el caso, lo relevante por esta época es que distintos locales confirmaron ofertas y combos especiales durante toda la jornada clave.

Revisa a continuación algunas de las mejores alternativas.

Día de la hamburguesa 2026 en Chile: mejores ofertas y promociones para este jueves 28 de mayo

Wendy’s

Tendrá 20 mil Jr. Cheese a solo $1 con el código DIAHAMBURGUESA en la aplicación. Pero ojo, solo por pick up.

Carl’s Jr

Solo por este día, la cadena de comida rápida ofrecerá una Big Cheeseburguer por solo $10 extra al comprar un combo grande.

Se entregará un cupón por usuario en la app de Carl’s Jr. No es acumulable con otras promociones.

Burguer King

Desde el pasado lunes 25 de mayo tienen disponible la Whopper a $2.500 con posibilidad de convertirla en combo pequeño (papas + bebida) por solo $1.500.

La promoción es exclusiva en la aplicación de teléfonos móviles.

Streat Burger

La Classic Burguer simple estará a $3.490 en todas las tiendas presenciales. Además tendrán otros descuentos en aplicaciones de delivery.

Just Burger

La marca lanza la nueva Dirty Bacon, una preparación edición limitada que se suma a la carta por solo cuatro días. Esta apuesta al estilo neoyorquino combina pan de papa, carne smash, queso cheddar, tocino americano y su característica salsa.

La promoción estará vigente en sus 13 locales, tanto para consumo presencial como mediante delivery a través de su aplicación y sitio web. Los clientes podrán acceder a un precio especial de $4.990 o aprovechar la oferta de dos ejemplares por $8.990.

La Burguesía

Para este jueves, el local ofrece un combo compuesto por una hamburguesa MC Bacon de 130 gramos, tocino , queso cheddar, lechuga, cebolla y salsa mil islas, acompañado de papas fritas por un valor de $7.990.

La promoción se encuentra disponible en Santa Magdalena 99, local 3, Providencia.

Ludum Bar

El establecimiento celebrará la fecha con el lanzamiento de su nueva hamburguesa Cuarto de Meeple. Los clientes podrán probar esta incorporación por un precio especial de $3.000.

La oferta es válida únicamente durante la jornada de celebración y hasta agotar stock

Johnny Rockets

Desde las 14:00 horas, van a regalar cientos de hamburguesas entre sus clientes en todos los locales.

Quienes quieran participar tan solo deben dejar su boleta, junto a una serie de datos, en la tómbola de cada restaurante participante.

Kross Bar

Quienes visiten el local podrán disfrutar de una carne extra sin costo adicional en todas las variedades de la carta. La promoción aplica incluso para las opciones que ya son dobles, las cuales se convertirán automáticamente en triples.

Además, cada pedido incluirá un sampler de cerveza especialmente seleccionado para potenciar el maridaje. Hay opciones como la OKB, La Ramona, K-Burger o La Burger del Brewer.

Día de la hamburguesa 2026 : ofertas vía Uber Eats en todo Chile

Los restaurantes asociados a Uber Eats en todo Chile, ofrecerán múltiples promociones, incluyendo:

Antofagasta

Wanted Burger (Antofagasta Sur): 40% en CHEESE BURGER XL + bebida

Coquimbo

Barba Negra Sinderpart (Coquimbo): 30% en Sushi Burger de Pollo. Viña del Mar

El Patio Gourmet (Viña del Mar): 50% en ARMA TU COMBO.

Psiquis Bar Viña (Viña del Mar): 50% en La Incomprendida.

Roof Burger: 2x1 en Roof Burger + Papas.

Tribeca Burger (Viña del Mar): 40% en Cheeseburger + Papas Fritas.

Concón

Rollsweiler (Concón): 50% en Handroll Pollo queso crema cebollín.

Tribeca Burger - Concón (Concón): 40% en CheeseBurger + Papas Fritas.

Santiago (Región Metropolitana)

All Rice Food (Providencia): 30% en Sushi Burger + Papas fritas + Bebida 350 ml.

All Star Burger (Providencia): 50% en Guns N’ Roses Burger.

Big Plaza (Maipú Sur): 2x1 en Papas fritas grandes.

Burger Sin - Las Condes (Providencia): 50% en Classic Burger.

Crisp Smash Burgers (Peñalolén): 40% en New York Burger.

EL GRAN TAZÓN (Renca): 50% en Tori Burger.

El Padrino Burger Dorsal (Vespucio Norte): 50% en Classic Burger.

El Templo del Smash - (Las Condes, Santiago Centro): 30% en Cheeseburger + Papas.

Gohan City (Providencia): 40% en Harley Quinn.

Honor Burgers (Santiago Centro, La Reina): 50% en Chicken buffalo.

Hot Burger (Maipú): 50% en Cheese Smash Burger Doble Carne con papas fritas.

La Casa del Poke Roll - Recoleta (Vespucio Norte): 50% en Sushi burger especiales.

La Meza Burger - (Puente Alto): 2x1 en Classic burger SIMPLE.

Mega Burger - (Maipú): 50% en Mega Smash Burger con Papas Fritas.

Primos Smash (Independencia, San Joaquin): 30% en Chimi Burger + papas.

Rapaz Burgers (MUT, El Golf,Las Lilas): 30% en Combo Chesse Burger Rapaz.

Sanguchelo X (Quilicura): 40% en COMBO 2 CHURRASCOS ITALIANOS.

Smash Burger Grill - Santiago (Macul): 30% en Oklahoma burger + Papas.

Space Burger (Santiago) (Independencia): 40% en Combo Cheeseburger Clásica.

Tako Nikkei - Las Condes (Las Condes): 50% en SUSHI BURGER KATSU.

Vegan Meat - Providencia (Providencia): 50% en CHURROS VEGANOS BUCLE (6) + 2 DIPS.

Local Burger (Las Condes, Providencia, Ñuñoa): 60% en Speciall Bacon Onion Doble.

Honor Burgers (Ñuñoa, La Reina): 50% en Honor Onion Cheese.

Rancagua (Región de O’Higgins)

Burger Chicken and Meat: 50% en burger crispy queen más papas fritas.

Klan Destino Smash Burger: 2x1 en Burger Italiana Simple más papas fritas.

Master Burger: 2x1 en Burger Cheese Bacon simple con papas fritas.

Mckenzie Burger: 50% en Classic Burger y papas Fritas.

Oasis Food: 50% en Cheese Burger sin papas.

Talca

La Hamburguesería: 50% en Granjera y 50% en Break city burger + bebida + papas fritas.

Los Ángeles

Break City (Los Ángeles): 30% en The Classic + Papas Fritas.

Lola Burger (Los Ángeles): 50% en PROMO 3 BURGER. San Pedro de la Paz

El Mesón Hamburguesería y Sandwichería (San Pedro de la Paz): 50% en Doble bacon burger.

Smoochy San Pedro (San Pedro de la Paz): 50% en SMOOCHY® CHEESEBURGER.

Cheddar’s San Pedro (San Pedro de la Paz): 50% en 2 X Classic Burger.

Los Fundadores (San Pedro de la Paz): 50% en Combo Perfecto.

Vegan Brothers San Pedro (San Pedro de la Paz): 50% en Burger Mak - Vegan Classic XL Cmb.

La Octava Burger (San Pedro de la Paz): 30% en Burger Concepción.

Talcahuano/Hualpén

La Búfala (Hualpén / Talcahuano): 50% en Champiñón.

Sinner - Hamburguesería (Hualpén / Talcahuano): 50% en Wrath.

Concepción

Cheddar’s (ambas sedes): 50% en 2 X Classic Burger.

SteFano’s Bajón Nocturno (Concepción Centro): 2x1 en cheesse burger.

Smoochy (Concepción Centro): 50% en SMOOCHY® CHEESEBURGER.

Ruta 150 Burger (Concepción Centro): 50% en Burger Classic + papas fritas.

Cheddar’s Bajón (ambas sedes): 50% en 2 X Classic Burger.

Vegan Brothers: 50% en Burger Mak-Vegan Classic XL Cmb.

Chillán (Región de Ñuble)

Cheddar’s Chillán: 50% en 2 X Classic Burger.

Temuco

Holy Burger Bar: 40% en Promo 1/4 Libra Simple + Papa y bebida.

Kika’s Burger: 50% en Peanut Crispy.



