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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo de Primera B y dos más de la Segunda División.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de mayo, y quién transmite? / Daniel Pino/UnoNoticias

Hoy, lunes 25 de mayo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla tres partidos.

Un encuentro cerrará la jornada 13 de la Primera B y dos más harán lo propio por la fecha 8 de la Segunda División.

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Segunda División

La programación del fútbol chileno hoy 25 de mayo arrancará a las 12:00 horas, en el Municipal de Lo Barnechea, donde Santiago City enfrentará a Real San Joaquín. Camilo Riquelme será el árbitro del cotejo.

Luego, desde las 15:00 horas, Provincial Ovalle recibirá a Brujas de Salamanca en el estadio La Portada de La Serena, con arbitraje de Diego Yáñez. Ninguno de estos juegos tendrá transmisión de TV.

Primera B

El ascenso tendrá su único juego del día a las 20:00 horas, cuando Deportes Copiapó se mida ante Unión Española en el Luis Valenzuela Hermosilla, con arbitraje de Juan Ibarra y transmisión de TNT Sports Premium.

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