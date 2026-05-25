Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de mayo, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo de Primera B y dos más de la Segunda División.
Hoy, lunes 25 de mayo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla tres partidos.
Un encuentro cerrará la jornada 13 de la Primera B y dos más harán lo propio por la fecha 8 de la Segunda División.
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Segunda División
La programación del fútbol chileno hoy 25 de mayo arrancará a las 12:00 horas, en el Municipal de Lo Barnechea, donde Santiago City enfrentará a Real San Joaquín. Camilo Riquelme será el árbitro del cotejo.
Luego, desde las 15:00 horas, Provincial Ovalle recibirá a Brujas de Salamanca en el estadio La Portada de La Serena, con arbitraje de Diego Yáñez. Ninguno de estos juegos tendrá transmisión de TV.
Primera B
El ascenso tendrá su único juego del día a las 20:00 horas, cuando Deportes Copiapó se mida ante Unión Española en el Luis Valenzuela Hermosilla, con arbitraje de Juan Ibarra y transmisión de TNT Sports Premium.
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