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“Será magnífico o no será”: Trump defiende negociaciones con Irán tras críticas de los republicanos

Por su parte, Teherán reconoció avances en las conversaciones, aunque advirtió que la firma de un pacto no es “inminente”.

Ruth Cárcamo

Getty Images

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en sus redes sociales que el acuerdo de paz que negocia con Irán “será, o un acuerdo grande y magnífico, o no será”.

En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, el mandatario volvió a referirse a las negociaciones y desestimó las críticas provenientes de los republicanos, acusándolos de ser “perdedores que no hacen más que crear división y pérdidas”.

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“No saben nada sobre el posible acuerdo que estoy negociando con Irán, cosas que ni siquiera se han negociado todavía”, añadió.

Irán dice que acuerdo no es “inminente”

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, señaló en una rueda de prensa que “es cierto que llegamos a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente”.

Asimismo, enfatizó que las conversaciones están enfocadas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, tema que será abordado en una etapa posterior.

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