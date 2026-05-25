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Declaran preemergencia ambiental en la Región Metropolitana por mala calidad del aire

La medida rige este lunes 25 de mayo por malas condiciones de ventilación. Autoridades llamaron a respetar las restricciones.

Juan Castillo

Agencia Uno / Archivo

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La Delegación Presidencial declaró preemergencia ambiental para este lunes 25 de mayo en la región Metropolitana, debido a las malas condiciones atmosféricas registradas desde el viernes en la cuenca de Santiago.

La medida fue adoptada por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población frente al deterioro de la calidad del aire.

“Dadas las adversas condiciones atmosféricas que se registran desde el viernes en la cuenca (...) se declara para este lunes 25 de mayo preemergencia ambiental en la Región Metropolitana”, informó la autoridad.

Qué medidas rigen por la preemergencia ambiental

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Producto de este episodio crítico, las autoridades realizaron un llamado especial a la ciudadanía a respetar las medidas decretadas, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, incluidos los artefactos que funcionan con pellets, en toda la Región Metropolitana.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Salud RM, en coordinación con los municipios y Carabineros de Chile, para verificar el cumplimiento de las restricciones durante la jornada.

Además, la Seremi recordó que, cuando se declara preemergencia ambiental, también se aplican medidas adicionales al transporte de carga con sello verde, como camionetas, furgones y camiones.

En este caso, la restricción vehicular para ese tipo de transporte afectará a las patentes terminadas en los dígitos 4 y 5.

La preemergencia ambiental forma parte del plan de gestión de episodios críticos que se aplica durante los meses de mayor contaminación en Santiago, cuando la baja ventilación y el uso de calefacción pueden aumentar la concentración de material particulado.

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