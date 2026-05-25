Mejilla con mejilla con Demi Moore: chileno Diego Céspedes cierra histórico paso por Cannes 2026 con celebrada foto

El cineasta chileno Diego Céspedes cerró su histórico paso por el Festival de Cannes 2026 con una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales: una selfie junto a la actriz Demi Moore y parte del prestigioso jurado de la Competencia Oficial del certamen francés.

“Merci @festivaldecannes. Gonna miss these people” (Gracias @festivaldecannes. Voy a echar de menos a esta gente)“, escribió el director chileno en sus historias de Instagram, acompañando la fotografía tomada tras la clausura del festival.

En la imagen aparecen además figuras de renombre mundial como Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao, Park Chan-wook, Isaach De Bankolé y Laura Wandel, reflejando la cercanía que se generó entre los integrantes del jurado.

CANNES, FRANCE - MAY 23: (L-R) Jury Member Isaach de Bankolé, Jury President Park Chan-wook, Jury Member Demi Moore, Jury Member Diego Céspedes, Jury Member Laura Wandel, Jury Member Ruth Negga, Jury Member Chloé Zhao, Jury Member Stellan Skarsgård and Jury Member Paul Laverty attend the closing ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 23, 2026 in Cannes, France. (Photo by Kate Green/Getty Images) / Kate Green Ampliar

La participación de Céspedes en Cannes 2026 marcó un hito para el cine chileno. Con apenas 31 años, el realizador se convirtió en el tercer chileno en integrar el jurado de la Competencia Oficial, tras María Romero en 1956 y Raúl Ruiz en 2002.

Su presencia en el festival llegó luego del reconocimiento internacional obtenido en 2025 con su película La misteriosa mirada del flamenco, ganadora del premio principal de la sección Un Certain Regard.

Durante el certamen, Céspedes también destacó por sus reflexiones sobre diversidad, representación y clase social en Latinoamérica, consolidándose como una de las voces emergentes más relevantes del cine internacional.

En cuanto a la publicación, la fotografía desató una ola de comentarios de admiración. Por ejemplo, en X, una cuenta publicó la selfie acompañada del mensaje “Qué nivel”, superando las 69 mil visualizaciones en X y desatando cientos de reacciones.

Entre la felicitaciones, hubo mensajes de orgullo hacia Diego Céspedes y críticas al poco reconocimiento institucional en Chile. “Encuentro insólito que Diego Céspedes fue jurado de Cannes con toda esta tropa de talentos y acá el Ministerio de Cultura no lo mencionó ni por si acaso”, escribió un usuario, destacando además el impacto de La misteriosa mirada del flamenco.