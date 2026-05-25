Primera preemergencia ambiental en la región Metropolitana: revisa la restricción vehicular para hoy lunes 25 de mayo

La Región Metropolitana enfrenta este lunes 25 de mayo su primera preemergencia ambiental del año, luego de que las autoridades decretaran el episodio crítico por las malas condiciones de ventilación registradas durante los últimos días en la cuenca de Santiago.

Según informó la Seremi de Medio Ambiente RM, la medida fue adoptada por la Delegación Presidencial Metropolitana con el objetivo de proteger la salud de la población.

En ese sentido, las autoridades reforzaron que las fiscalizaciones continuarán en las calles de Santiago durante esta jornada, en el marco de la restricción vehicular 2026.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy lunes 25 de mayo en Santiago?

La restricción vehicular precisamente busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago, y se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

Esta medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Por ello, acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy lunes 25 de mayo en la capital por la alerta ambiental:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 8 y 9 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 6, 7, 8 y 9 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 8 y 9 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.