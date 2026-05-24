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FOTO. Con Colo Colo súper líder y una batalla encendida por evitar el descenso: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 13

Repasa cómo quedaron los equipos, a falta de resoluciones por castigos y dos equipos que recién se pondrán al día en junio.

Carlos Madariaga

Con Colo Colo súper líder y una batalla encendida por evitar el descenso: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 13

Con Colo Colo súper líder y una batalla encendida por evitar el descenso: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 13 / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este domingo se cerró parcialmente la fecha 13 de la Liga de Primera, considerando un juego pendiente entre la U de Chile y O’Higgins.

De todas formas, el balance está más que claro para algunos equipos en cuanto a su desarrollo en la tabla de posiciones.

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En la parte alta, el gran ganador es Colo Colo, que al imponerse a la UC dejó cuarto a los cruzados y se alejó de sus escoltas, considerando que Huachipato y Deportes Limache, segundo y tercero, perdieron en esta fecha.

La U de Chile, a falta de su duelo pendiente, está en un pelotón de equipos que están tanto cerca de la zona de clasificación a torneos internacionales como del descenso: entre el sexto (Palestino) y el décimotercero (Audax Italiano) hay solo seis unidades. Todo, claro, a la espera de si se ratifica la resta de tres puntos para la Universidad de Concepción por no pago de IVA.

De momento, quien toma aire en la pelea por no bajar a la Primera B es Deportes Concepción, que dejó el último lugar de la tabla, instalando en aquel puesto a Unión La Calera.

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