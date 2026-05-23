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La Cuenta Pública 2026 puede provocar un cambio de programación para la fecha 14 de la Primera B

Según información de ADN Deportes, la Delegación Presidencial de Valparaíso no otorgará la autorización para la disputa del choque entre Santiago Wanderers y Unión Española.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

La Cuenta Pública 2026 puede provocar un cambio de programación para la fecha 14 de la Primera B

La Cuenta Pública 2026 puede provocar un cambio de programación para la fecha 14 de la Primera B / Sebastian Olavarria

Esta semana, la Delegación Presidencial de Valparaíso complicó la agenda de la fecha 13 de la Primera División al adelantar el horario del juego entre Everton y Coquimbo Unido ayer viernes.

Todo por la falta de contingente policial ante el feriado del 21 de mayo, cuestión que no le permitía a Carabineros cubrir el horario original de las 20 horas.

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Sin embargo, esta no sería la única intervención de la autoridad encargada de la seguridad, aunque ahora afectará al ascenso.

Según información de ADN Deportes, la Delegación Presidencial de Valparaíso, bajo sugerencia de Carabineros, no autorizó la disputa del juego del sábado 30 de mayo, por la fecha 14 de la Primera B, entre Santiago Wanderers y Unión Española en el estadio Elías Figueroa.

¿La razón? La falta de contingente ante la serie de preparativos que se requieren ese fin de semana en la previa a la Cuenta Pública que se realizará el lunes 1 de junio en el Congreso Nacional.

Ante esto, la sugerencia es que el partido entre caturros e hispanos se adelante al miércoles 27 o jueves 28, siendo esta última la primera opción, considerando que Unión Española juega el lunes ante Deportes Copiapó en el norte, con el consiguiente descanso que requieren.

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