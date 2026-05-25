Luis Slimming se desquita y filtra “secretos” de Canal 13 en último capítulo de El Desestrece: “Se acabó la...”

Tal y como se anticipó, este domingo 24 de mayo se transmitió el último capítulo de El Desestrece, programa de humor de Canal 13, que salió anticipadamente de la pantalla luego de no lograr los resultados esperados en sintonía.

En el último episodio, Luis Slimming llevó a cabo una rutina de despedida, sin filtro y contó varias “verdades” de Canal 13.

Durante su rutina humorística, el comediante nacional lanzó: “Si tú no logras resultados, los jefes se enojan”.

Tras ello, “Don Comedia” hizo alusión el término del programa y bromeó mencionando que “hubo recortes, que llegaron hasta acá. Siempre fue pensado así, 8 capítulos... hasta agosto”.

Luis Slimming ahondó aún más y expresó: “Sabes qué, voy a decir algunas cosas, me voy sin censura. Se acabó la buena onda. Voy a filtrar verdades que este canal oculta a la gente”.

“Nacho Gutiérrez es heterosexual, es el hue... menos gay que conozco. Se ha agarrado a todas las minas del canal. No lo dejan ser”, dijo el humorista.

En esa misma línea, el comediante expuso: “Otro secreto. Nacho Pop nunca fue moreno. Es primo de Martín Cárcamo. Lugares que Hablan nunca se grabó fuera de Santiago. todo fue un croma. La viejas, las cazuelas. Ni Pancho Saavedra es real. Estaba bueno ya que se supiera”, bromeó.