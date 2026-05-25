Cómo funciona el permiso laboral de medio día para vacunarse y quiénes pueden solicitarlo en Chile

Con la llegada del invierno y el aumento de enfermedades respiratorias, autoridades reforzaron el llamado a trabajadores de grupos de riesgo para que utilicen el permiso laboral para vacunarse contra la influenza.

La medida permite solicitar medio día de trabajo para acudir a un centro de vacunación, incluyendo el tiempo de traslado. Además, las horas utilizadas deben considerarse como trabajadas y no pueden ser descontadas.

¿Cómo solicitar el beneficio?

Para acceder al beneficio, las personas deben informar a su empleador con al menos dos días de anticipación y, posteriormente, presentar el comprobante de vacunación correspondiente.

Al respecto, las autoridades explicaron que esta herramienta busca facilitar el acceso a la inmunización y evitar que el empleo se transforme en una barrera para vacunarse antes del peak de virus respiratorios.

Asimismo, destacaron que una mayor cobertura de vacunación puede ayudar a reducir contagios y disminuir el ausentismo en empresas y lugares de trabajo durante los meses más fríos del año.

¿Quiénes pueden acceder?

El permiso está dirigido a trabajadores que pertenezcan a los grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Salud (Minsal) dentro de la campaña de vacunación contra la influenza.