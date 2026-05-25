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ExCanal 13 se defiende tras feroz funa: lo vincularon a Pinochet y a íntimo gesto con el Presidente Kast

“Dicen que Kast me pagó todo y que yo le hice propaganda a él porque soy facho”, expresó el comunicador.

Sebastián Escares

ExCanal 13 se defiende tras feroz funa: lo vincularon a Pinochet y a íntimo gesto con el Presidente Kast

Este lunes, el conocido creador de contenidos y exrostro de Canal 13, Claudio Retamales, más conocido como Claux.7, se defendió luego de una serie de funas que realizaron en su contra por redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el comunicador se desahogó y expuso que “hay personas que me están enviando una foto como que yo estoy disfrazado de Pinochet”.

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Según explicó Retamales dicho registro: “Es falso. También hay otros que me están enviando una foto de que yo salgo abrazado con Kast. También es falso”.

“Otros dicen que Canal 13 me pagó el viaje a Cuba para yo hacerle propaganda a Kast. También es falso. Y mire, esta foto que me hicieron de Pinochet, pero en realidad esa es la foto original. Yo ahí estaba en Colombia”, detalló el influencer, mientras mostró frente a la cámara los registros originales y los falsos.

“Es pura maldad”

En la misma línea de lo anterior, el creador de contenidos continuó exponiendo algunos episodios falsos a los que se le han vinculado por redes sociales. “Otros dicen que Kast me pagó todo y que yo le hice propaganda a él porque soy facho. Ahí está Kast, conmigo, pero también es falso. Si se dan cuenta, es pura inteligencia artificial y es gente que en realidad quiere hacer daño”, reveló.

“Ya cuando empiezan a hacer imágenes con IA y vienen las personas de más edad y me dicen ‘oye Claux, qué feo que te vestiste de Pinochet, no sé por qué hiciste eso’, pero yo no lo he hecho. Es pura maldad, quizás envidia, no sé. Y en realidad yo sé quién es, pero tampoco lo voy a decir para que no vayan para allá y tampoco hacer una recontra funa...no quiero que peleen, no quiero mala onda. Solamente quiero que la gente que me sigue sepa que eso es falso”, expresó Claux.7.

Además, mencionó que “no quiero que anden peleando contra ellos porque es pelear contra un muro. Fanáticos políticos de derecha y fanáticos políticos de izquierda, nunca los vamos a sacar de ahí”.

A modo de cierre, el influencer se sinceró y dijo que “esto no es una funa, solo aclarar para quienes me siguen que muchas veces inventan cosas, pero no siempre son reales, lo importante es vivir y dejar vivir, muchas veces la envidia intenta destruir, pero depende de uno la importancia que le da”.

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